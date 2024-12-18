Emlakjet'ten kapsamlı gayrimenkul raporu: Kasımda yüzde 63,6 artış

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcı davranışları ve piyasa verilerine dayalı hazırlanan bu rapor, Türkiye genelindeki konut fiyatlarındaki değişimleri, geri dönüş sürelerini ve 2025 yılına dair sektörel beklentileri öne çıkarıyor.

Emlakjet'in kasıma ait konut piyasası raporu, Türkiye genelinde konut fiyatlarının görece durağan bir seyir izlediğini, ancak bazı bölgelerde farklı eğilimlerin dikkati çektiğini ortaya koyuyor.

Satılık konut fiyatlarında İstanbul ve Aydın'da yüzde 1'lik düşüş yaşanırken, Bursa yüzde 6'lık artışla en yüksek fiyat değişiminin kaydedildiği il oldu. Ankara'da yüzde 5, Konya ve Balıkesir'de yüzde 3, İzmir, Mersin ve Adana'da ise yüzde 2'lik fiyat artışları gözlemlendi.

Kiralık konut fiyatlarında ise genel olarak bir değişim yaşanmazken, yalnızca Adana'da yüzde 3'lük artış dikkati çekti. Rapor, Türkiye genelinde konut piyasasının sakin seyrettiğini ancak bölgesel bazda, özellikle Bursa, Ankara ve Adana gibi illerde fiyat hareketlerinin öne çıktığını gösteriyor.

Türkiye genelinde konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63,6 artarak 153 bin 14 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 320 ile İstanbul, 14 bin 916 ile Ankara ve 8 bin 583 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 89 ile Bayburt, 99 ile Tunceli ve 121 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 azalarak 2 bin 151 oldu. Kasımda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 780 ile İstanbul, 752 ile Antalya ve 191 ile Mersin oldu.

Emlakjet'in Kasım 2024 Geri Dönüş Endeksi (GDE) verilerine göre, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde geri dönüş sürelerinde önemli bir kısalma gözlemlendi. Ankara'da geri dönüş süresi 12 yıla, İstanbul'da 15 yıla, İzmir'de ise 16 yıla düştü. Bu, konut yatırımlarının daha hızlı sonuç verdiği bir dönemi işaret ediyor. Büyükşehirlerdeki geri dönüş sürelerindeki kısalma, sektördeki dönüşüm ve gelişim hızını ortaya koyuyor.

"Platformumuz üzerinden 40 binden fazla emlak danışmanı ve 1,8 milyon ilan yayımladı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlakjet Üst Yöneticisi (CEO) Tolga İdikat, 2024'ün, Emlakjet için sadece büyüme ve başarı yılı değil, aynı zamanda sektörün dönüşümünü destekleyecek stratejik adımların atıldığı bir yıl olduğunu belirtti.

İdikat, teknolojik yenilikler, müşteri odaklı hizmetler ve sektöre dair geliştirdikleri yenilikçi çözümlerle, gayrimenkul piyasasında hem hızlı bir dönüşüm sağladıklarını hem de sektöre olan katkılarını daha da derinleştirdiklerini aktararak, "Bu yıl, emlakçılar için sağladığımız fırsatlar ve mobil uygulamamızda yaşadığımız iki kat büyüme, sektördeki dijitalleşme hareketine büyük bir ivme kazandırdı. Ayrıca, platformumuz üzerinden 40 binden fazla emlak danışmanı ve 1,8 milyon ilan yayımladı, 2 bin 500'e yakın yatırımcıyı doğru projelere yönlendirdik. " ifadelerini kullandı.

Emlak ofislerine sundukları markalı projelerle daha güçlü işbirlikleri kurarak, yatırımcıları doğru projelerle buluşturduklarını kaydeden İdikat, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitim ve paneller aracılığıyla sektördeki profesyonellerle bir araya gelerek, bilgi paylaşımını artırdık ve sektöre dair beklentileri şekillendirdik. Ayrıca, sektörde ilk olan performansa dayalı emlakçı dostu paket yapısına geçiş yaptık. Bu yenilikçi modelle, müşteri sayımızı yüzde 50 artırdık. 2025 yılı için yüksek beklentilerimiz var. Emlakjet olarak, yalnızca bugünün değil, geleceğin gayrimenkul dinamiklerine yön vermeye ve sektörü daha ileriye taşımaya kararlıyız."