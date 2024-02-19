Emtia piyasalarında hafif yükseliş görüldü

Petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber talebe yönelik artan beklentiler, mısır fiyatlarında artışa neden oldu. Dünya pamuk üretim tahminlerinin düşmesiyle pamuk fiyatları yükseldi.

Emtia piyasasında, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine karşın, ülkede ekonomik aktivitenin gücünü koruması, Çin kaynaklı yükselişler ve devam eden jeopolitik risklerle hafif yükseliş eğilimi görüldü.

Fed'in, politika faizini öngörülenden daha geç düşürmeye başlayacağına yönelik tahminler devam ederken emtia piyasasında geçen hafta temkinli yükseliş oldu.

Analistler, geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine geç başlayabileceğine yönelik fiyatlamaların güç kazandığını ancak ülkede ekonomik aktivitenin gücünü koruması, Çin kaynaklı yükselişler ve devam eden jeopolitik risklerle emtia piyasasında geçen hafta hafif yukarı yönlü bir eğilim görüldüğünü söyledi.

Geçen hafta altının onsu olumsuz etkilendi

Altının onsu, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle aralık ayından bu yana ilk defa 2 bin doların altını test etti.

Dolara talebin artmaya devam etmesi ve yüksek tahvil faizlerinin altının alternatif maliyetini artırmasıyla düşüş eğilimini üst üste ikinci haftaya taşıyan altının ons fiyatı ise haftayı yüzde 0,6 azalışla 2 bin 12 dolardan tamamladı.

Dolar endeksinin yükseliş eğilimini üst üste yedinci haftaya taşıması dikkati çekti. Geçen hafta 105'e çıkarak yaklaşık son 3 ayın en yüksek seviyesini test eden dolar endeksi, haftayı yüzde 0,2 artışla 104,3 seviyesinden kapattı.

Enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından tahvil piyasalarında satış ağırlıklı seyir devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 12 baz puanlık artışla haftayı yüzde 4,29'dan tamamladı.

Geçen hafta altındaki düşüşe karşın gümüş yüzde 3,6, paladyum yüzde 10,2, platin yüzde 4 değer kazandı.

Özellikle Çin'deki yeni yıl tatili dolayısıyla gümüş talebinde artış göze çarptı. Sert düşüşlerin ardından paladyumda da geçen hafta tepki alımları görüldü.

Baz metallerde geçen hafta yükseliş eğilimi hakim oldu. Haftayı bakır yüzde 3,8, kurşun yüzde 1,6, alüminyum yüzde 0,1, nikel yüzde 2,7, çinko yüzde 3,7 artışla tamamladı.

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi'nin şubatta 5,2 seviyesine çıkmasıyla sektörün 5 aylık daralmanın ardından genişleme sinyali vermesi ve Fed'in New York şubesinin açıkladığı imalat endeksinin 41,3 puan artarak şubat ayında eksi 2,4 ile beklentilerin üzerinde gelmesi, metallerde talebe ilişkin görünümün iyileştiğine işaret etti.

ABD'de perakende satışların beklentilerden fazla azalmasının Fed'in ikinci çeyrekte faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik umutları artırmasıyla da bakır fiyatları yükseldi.

Avustralya'nın yeşil enerji endüstrisi için daha geniş politika desteği hazırlaması ve bu kapsamda nikeli "kritik bir mineral" olarak sınıflandırması nikel fiyatlarını olumlu etkiledi.

Analistler, Çin'de yeni yıl tatili sonrasında da metallere talebin artmaya devam edebileceğini söyledi.

Enerji grubunda ise karışık bir seyir izlendi. Geçen hafta Brent petrol yüzde 1,4 değer kazanırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz yüzde 12,9 değer kaybetti.

İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da artan gerginlik ise petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin güneyindeki Aden Körfezi'nde İngiliz gemisi LYCAVITOS'u "uygun bir deniz füzesi" ile vurduklarını açıklamıştı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiği, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek ve Filistin halkına destek için daha fazla önlem alınacağı kaydedilmişti.

Ilıman havalarda talebin azalması ve üretimin artmasıyla doğal gaz fiyatları da düştü.

Tarım grubunda geçen hafta düşüş eğilimi hakimdi

Tarım grubuna bakıldığında ise geçen hafta Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğdayın fiyatı yüzde 6,3, soya fasulyesinin yüzde 0,5, pirincin yüzde 3,2 azalırken, mısırın fiyatı yüzde 0,1 artış kaydetti.

Intercontinental Exchange'te işlem gören pamuk yüzde 2,4 değer kazanırken, kakao yüzde 4,8, şeker yüzde 3,2, kahve yüzde 2,8 değer kaybetti.

Dünya buğday ve pirinç üretim tahminlerinin artış göstermesi, fiyatlarda değer kaybına neden oldu.

ABD Tarım Bakanlığının (USDA) 2023/24 sezonuna yönelik tahminlere göre, buğday üretimi tahminleri 830 bin ton artarak 785,74 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

USDA üretim tahminlerine göre dünya pirinç üretimi, önceki aya göre 200 bin artarak 513,74 milyon ton oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükselişle beraber talebe yönelik artan beklentiler, mısır fiyatlarında yükselişe yol açtı.

Dünya pamuk üretim tahminlerinin düşmesi ise pamuk fiyatlarını yükseltti.

USDA'nın üretim tahminlerine göre, dünya pamuk üretim tahminleri 360 bin balya azalarak 112,82 milyon balya seviyesinde gerçekleşti.

Yeni sezonda kahvede üretim fazlası olacağına yönelik beklentiler, kahve fiyatlarında da değer kaybına neden oldu.

Uluslararası Kahve Organizasyonu (ICO), 2023/2024 sezonunda 1 milyon torba üretim fazlası olacağını tahmin ediyor.

Brezilya'da şeker yerine etanol üretiminin tercih edildiğine yönelik haberler de şeker fiyatlarında değer kaybına neden oldu.

Fiyatların rekor seviyelere ulaşmasının talebi azaltabileceğine yönelik endişelerle de kakao fiyatları geçen hafta düşüş kaydetti.