En Beğenilen Şirketler Ödül töreni başladı: CANLI

Capital Dergisi’nin 20 yıldır gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının ödül töreni, online olarak başladı. Canlı yayını izleyebilirsiniz.

İş dünyasının en beğenilen ilk 5 şirketi ile sektörlerinin en beğenilen 37 şirketi ödüllerine kavuşacak. Ödül töreni Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Sedef Seçkin Büyük ve Capital Yazı İşleri Müdürü Şeyma Öncel'in konuşmalarıyla başladı.

Törende, iş dünyasının en beğenilen ilk 3 şirketinin liderleri Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, yeni rekabet ortamında beğeni kazandıran stratejilerini paylaşacak.

BSH, Çolakoğlu Metalurji, Filli Boya, Mey Diageo, Mesa, P&G, Pınar, Shell, TBWA Group İstanbul, Vitra ve Yataş’ın destek sponsorluğuyla gerçekleştirilen törende iş dünyasının en beğenilen ilk 5 şirketi ile sektörlerinin en beğenilen 37 şirketi ödüllerini alacak.

Ödül töreni herkese açık ve ücretsiz olarak yayınlanıyor.



Yayını www.enbegenilensirketler.com sitesinden izleyebilirsiniz.