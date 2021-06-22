En beğenilen şirketler ödüllerini alacak

Capital Dergisi’nin 20 yıldır gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının ödül töreni, 23 Haziran Çarşamba günü online olarak gerçekleştirilecek.

22.06.2021 14:34:000
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En beğenilen şirketler ödüllerini alacak

İş dünyasının en beğenilen ilk 5 şirketi ile sektörlerinin en beğenilen 37 şirketi ödüllerine kavuşacak. Törende, iş dünyasının en beğenilen ilk 3 şirketinin liderleri Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ve Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, yeni rekabet ortamında beğeni kazandıran stratejilerini paylaşacak.

BSH, Çolakoğlu Metalurji, Filli Boya, Mey Diageo, Mesa, P&G, Pınar, Shell, TBWA Group İstanbul, Vitra ve Yataş’ın destek sponsorluğuyla gerçekleştirilen törende, iş dünyasının en beğenilen ilk 5 şirketi ile sektörlerinin en beğenilen 37 şirketi ödüllerini alacak.

Ödül töreni herkese açık ve ücretsiz olarak yayınlanacak.

Takip etmek isteyenler  www.enbegenilensirketler.com sitesinden kayıt olarak izleyebilecek.



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