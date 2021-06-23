En Beğenilen Şirketler araştırmasında ödüller açıklandı

Capital Dergisi’nin 20 yıldır gerçekleştirdiği “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasının ödül töreni bugün online olarak gerçekleştirildi.

23.06.2021 12:34:000
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En Beğenilen Şirketler araştırmasında ödüller açıklandı

İş dünyasının en beğenilen ilk 5 şirketi ile sektörlerinin en beğenilen 37 şirketi ödüllerine kavuştu.

İş dünyasının en beğenilen ilk 3 şirketi Koç Holding, Arçelik ve Unilever Türkiye oldu. 4. Sırada Eczacıbaşı Topluluğu. 5. Sırada ise Turkcell yer aldı.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, ‘Mevcut başarı formülleri gelecekteki başarıyı garanti etmiyor.  Önemli olan teknolojiyi değerlendirerek rekabetçi gücü artırmak’ diye konuştu.


Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, törende yaptığı konuşmada ‘Artık insanlar amaç odaklı şirketlerde çalışmak istiyor. Bugün en fazla çalışılmak istenen şirketlerden biri Arçelik. Dünyada 40 bin çalışanımız var’ dedi.


Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin ise ‘Yaptığımız her işin şirketimize değer yaratırken ülkemize de değer yaratmasına öncelik verdik’ dedi ve yeni rekabet ortamında beğeni kazanan stratejilerini paylaştı.



Ödül Töreni; BSH, Çolakoğlu Metalurji, Filli Boya, Mey Diageo, Mesa, P&G, Pınar, Shell, TBWA Group İstanbul, Vitra ve Yataş’ın destek sponsorluğuyla gerçekleştirildi.

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