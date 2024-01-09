En beğenilenlerin zirvesinde: Koç'un büyük yolculuğu

Koç Holding’i en beğenilenler liginde lider yapan unsurları, dev bir yapının değişim karşısında çevikliğini nasıl koruduğunu CEO Levent Çakıroğlu ile konuştuk...

Koç Holding CEO’su LEVENT ÇAKIROĞLU, 2016 yılında Koç Topluluğu’nu geleceğe taşıyacak önemli bir kültürel dönüşüm yolculuğu başlattı. Dijitalleşmenin hızlandığı, inovasyonun önünü açan ve karbon hedeflerinin önceliklendirildiği bu dönüşüm kapsamında iki bini aşkın proje hayata geçirildi. Bu yolculuğun bitmediğinin altını çizen Çakıroğlu “Her koşula hazır olabilmek için kültürel dönüşüm programı bize çok önemli destek veriyor. Belirsizlikleri yönetebilmek için çok önemli avantajlar sağlıyor” dedi.

Nilüfer Gözütok Ünal / ngozutok@capital.com.tr

Capital Aralık 2023 sayısından

Levent Çakıroğlu, 2015 yılında CEO’luğa geldikten sonra Koç Holding’de geleceğin fırsatlarını yakalayıp risklerini bertaraf etmeyi sağlayacak kültürel bir dönüşüm yolculuğu başlattı. Dijitalleşmenin hızlandığı, kurum içi girişimciliğin yaygınlaştırıldığı, çevik yönetim sistemlerinin benimsendiği, karbon hedeflerinin önceliklendirildiği bu yolculukta, inovasyonun hiyerarşik yapılara takılmadan hayata geçirileceği bir iklim yaratıldı. Grubun tüm şirketlerinde 2 bini aşkın proje hayata geçirildi. Çalışanların dijital yetkinlikleri artarken 500’ün üzerinde veri bilimi uzmanı, veri bilimci ve veri analisti grup bünyesinde çalışır hale geldi, dünyada alanında örnek gösterilen akıllı fabrikalar faaliyete geçti. “Mevcut başarılar gelecekteki başarıyı garanti etmiyor. Dolayısıyla bugünkü başarı formüllerinin yeterli olmayacağını düşünerek kendimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor” diyen Çakıroğlu, kültürel dönüşüm yolculuğunda henüz bitti dedikleri bir durumun olmadığını söylüyor.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ile İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri araştırmasının 24’üncüsünü yayınladığımız bu sayımızda, özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Koç Holding’i özellikle 2015 yılından itibaren en beğenilenler liginde istikrarlı bir şekilde beğeni lideri yapan unsurları, dev bir yapının değişim karşısında çevikliğini nasıl koruduğunu konuştuk...

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