En çok satan 2. el ilk 20 otomobil: En düşük 106 bin TL, en yüksek 332 bin TL

Ekonomist Dergisi'nden Ayşegül Sakarya Pehlivan'ın haberine göre, otomobiller için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında yapılan değişiklik, çip krizinin yarattığı tedarik sorunu nedeniyle sıfır otomobil pazarında beklenen etkiyi gösteremedi.

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “ÖTV’deki matrah güncellemesi sonrası bazı araçlarda 50-60 bin TL civarında geri gelen fiyatlar sonrasında herkesin aklında acaba 2’inci ellere de bu indirimler yansıyacak mi diye sorular vardı. Sıfır araçlardaki çip sorunu yüzünden bayilerde sıfır araç yeterince bulunmadığından, cebinde parası olan ve sıfır km bir otomobil almak isteyen kişi aracı bulamayınca ağustosta ikinci ele yöneldi. Bu da ikinci ele olan talebi artırdı” diyor.

2.el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata, Türkiye’nin en çok satan ilk 20 ikinci el otomobil markasını derledi. En çok satan 2. el otomobillerden en düşüğü 106 bin TL, en yükseği 332 bin TL değerinde.

Cardata verilerine göre Ağustos 2021 2. el otomobilde en çok satan ilk 20 otomobil ve fiyatları şöyle…

2018 RENAULT Megane 1.5 DCI Touch Sedan Dizel Otomatik 225 bin TL





Fiat Egea 1.3 Multijet Comfortline Sedan Dizel Manuel 151 bin 700





VOLKSWAGEN Passat 1.6 TDI BMT Comfortline Sedan Dizel Otomatik 310 bin 100





2017 RENAULT Symbol 1.5 DCI Joy Sedan Dizel Manuel 139 bin 930 TL





2016 VOLKSWAGEN Polo 1.4 TDI BMT Comfortline Hatchback Dizel Otomatik 179 bin 300 TL





2017 RENAULT Clio 1.5 DCI Joy Hatchback Dizel Manuel 145 bin 200





2019 FIAT Egea 1.4 Fire Easy Sedan Benzin Manuel 144 bin TL





2017 SEAT Leon 1.6 TDI Start&Stop Style Hatchback Dizel Otomatik 240 bin 500 TL





2012 FORD Fiesta 1.4 TDCI Trend Hatchback Dizel Manuel 106 bin 300 TL





2017 VOLKSWAGEN Jetta 1.4 TSI BMT Comfortline Sedan Benzin Otomatik 230 bin TL

2015 FIAT Linea 1.3 MultiJet Pop Sedan Dizel Manuel 105 bin 600 TL





2017 FORD Focus 1.5 TDCI Trend X Sedan Dizel Otomatik 213 bin 800 TL

2017 TOYOTA Corolla 1.33 Life Sedan Benzin Manuel 166 bin 300 TL





2016 VOLKSWAGEN Golf 1.6 TDI BMT Comfortline Hatchback Dizel Otomatik 236 bin 500 TL





2018 PEUGEOT 301 1.6 BlueHDI Active Sedan Dizel Manuel 149 bin 800 TL

2016 DACIA Sandero 1.5 DCI Stepway Hatchback Dizel Manuel 145 bin 200 TL





2016 SKODA Superb 1.6 TDI GreenTec Prestige Hatchback Dizel Otomatik 332 bin TL





2017 OPEL Astra 1.6 Edition Plus Sedan Benzin Manuel 159 bin 400 TL

2017 HYUNDAI Accent Blue 1.6 CRDI Mode Plus Sedan Dizel Otomatik 178 bin 500 TL





2020 FIAT Egea 1.4 Fire Urban Plus Sedan Benzin Manuel 167 bin 900 TL