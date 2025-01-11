En düşük emekli aylığı düzenlemesi TBMM'ne sunuldu

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yaklaşık 3,7 milyon emekliyi ilgilendiren en düşük emekli aylığı, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılan zamma paralel yüzde 15,75 oranında artırılacak. Ek ödeme dahil yüzde 15,75 oranında artırıldıktan sonra kök aylıkların 14 bin 469 TL’nin altında kalması halinde aradaki fark hazine tarafından karşılanarak ödenecek.

9 maddeden oluşan teklifte asgari ücret desteğinin 700 liradan 1000 liraya çıkartılmasına ilişkin düzenlemeye de yer verildi. Teklife göre, destekten yararlanılacak ayda/dönemde, 2024 yılı Ocak ila Aralık aylarında/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile ilgili hüküm kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde bu madde hükümleri uygulanmayacak.

SSK emeklilerinin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor. Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri ise ayın 25'i ile 28'i arasında değişiklik gösteriyor.



Düzenlemenin bu tarihe kadar Resmi Gazete'de yayımlanması halinde emekliler ilgili dönemde maaşlarını zamlı alacak. Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde ise oluşacak fark sonraki ayda hesaplara eklenecek.

En düşük emekli aylığı ilk kez 2019 yılında 1000 lira olarak belirlendi. Geçen yıl temmuz ayında ise 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseltildi.

Sigorta prim borcu kadar mahsup yapılacak

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacak.

Maden Kanunu uyarınca ücretleri asgari ücretin 2 katından az olamayacağı hükme bağlanan "linyit ve taş kömürü" çıkarılan iş yerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için belirlenecek günlük kazanç 2 bin 667 Türk lirası olarak ve 2024 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının 1,5 katını geçmemek üzere, 2025 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.

Kamu İhale Kanunu'nun ilgili hükmünde sayılan idarelerce yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilerek Türkiye İş Kurumuna iade edilecek.