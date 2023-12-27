En ikonik mekanlar: Türkiye'den 6 restoran listeye girdi

Taste Atlas 'Dünyanın En İkonik Yemek Mekanları' listesini yeniledi. Yeni listedeki 150 mekan arasında Türkiye'den de 6 restoran bulunuyor.

Taste Atlas 'Dünyanın En İkonik' 150 restoranını listeledi. Taste Atlas açıklamasında "Veritabanımızdaki yerel yemekler sunan 23.751 geleneksel restorandan bu 150 restoran, uzun ömürlülüğü, güvenilirliği ve restoranın ve yemeklerinin ikonik statüsüyle öne çıkıyor. Bunlar sadece yemek yeme yerleri değil aynı zamanda şehirleri için kültür kurumlarıdır. Bunlar üç kriter dikkate alınarak sıralanıyor: uzun ömürlülük, ziyaretçi puanları ve sundukları ikonik yemeklerin TasteAtlas derecelendirmeleri" diyor.

İLK ÜÇTE HANGİ RESTORANLAR VAR?

Listenin ilk sırasında Viyana'da 1905 yılında kurulan Figlmüller yer alıyor. Listede ikinci sırada Napoli'de 1870'te kurulan L'Antica Pizzeria da Michele, üçüncü sırada ise Münih'te 1589'da kurulan Hofbräuhaus München adlı mekan yer alıyor.

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN 6 RESTORAN

Türkiye'den listeye giren restoranlar ve sıralamaları şöyle:

28- İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu (Gaziantep)

Taste Atlas, "1887 yılında kurulan İmam Çağdaş Kebap ve Baklava Salonu, mehşur Gaziantep baklavası ile tanınan otantik bir Türk lokantasıdır. Restoranda baklavanın yanı sıra kebaplar ve Gaziantep mutfağının diğer lezzetleri de sunuluyor" yorumunu yapmış.

39-Uludağ Kebapçısı Cemal&Cemil Usta (1964/Bursa)

Taste Atlas, "Pide ekmeğinin üzerine domates sos ve yoğurtla servis edilen ince dilimlenmiş ızgara kuzu etiyle yapılan geleneksel İskender kebabıyla ünlüdür. Kuruluş, zengin tarihi ve otantik Türk lezzetlerine olan bağlılığıyla tanınıyor" diyor.

43-7 Mehmet (Antalya)

Taste Atlas şu yorumu yapıyor: 7 Mehmet, 1937 yılında küçük bir çorbacı olarak kuruldu. Yıllar geçtikçe bugün modern Akdeniz lezzetlerini geleneksel Türk mutfağıyla buluşturan bir restorana dönüştü. Menü oldukça geniş olup 650'ye yakın Türk mutfağı çeşidi sunmaktadır.

75- Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta (1920/İstanbul Fatih)

Taste Atlas'ta "Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta, 1920 yılında köfteci olarak yolculuğuna başladı. Bugün dünyanın 100 yılda çok değiştiğini ama köftelerinin lezzetinin aynı kaldığını gururla söyleyen 5. kuşak tarafından yönetiliyor" yorumu yapılmış.

119-Çiya Sofrası (1998/İstanbul Kadıköy)

Taste Atlas, "Çiya Sofrası rahat ve sade bir ortamda servis edilen çok çeşitli Anadolu ve Orta Doğu yemekleriyle öne çıkıyor. Bu restoran Türkiye'nin farklı bölgelerinden lezzetleri ve tarifleri keşfetmek isteyenler için bir lezzet cenneti" yorumunu yapmış.

120.SIRA: Hacı Abdullah Lokantası (1888/ İstanbul Beyoğlu)

Taste Atlas'ta "1888 yılında Sultan Abdülhamit Han'ın resmi izniyle açılan Hacı Abdullah Lokantası Osmanlı-Türk mutfağının özgün lezzetini günümüze kadar korumuştur. Yavaş yavaş pişirilen yemekleriyle ünlü restoran yerli halk ve yabancı ziyaretçiler arasında oldukça popüler" yorumu yapılmış.