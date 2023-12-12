En Zengin 100 Araştırması: İşte Türkiye'nin en zengin 100 kişisi ve ailesi

Ekonomist Dergisi’nin en çok ilgi gören ve markalaşan çalışmalarından biri olan ‘En Zengin 100 Araştırması’nın bu yıl 20’ncisi hazırlandı. İşte En Zengin 100 araştırması sonuçları...

Araştırmada Türkiye'nin en büyük servete sahip isim ve aileleri listeledi.

Bu yılki araştırmaya damgasını vuran konu, döviz kurunda yaşanan sert yükselişler oldu. Türk iş dünyasının iş hacminin yurtdışı ile dengeli olması, zenginlerin servetlerinde erimeyi engelledi. Hatta işini yurtdışında daha da büyütebilen aileler, En Zengin 100 listesinde daha üst sıralara çıkardı. Gayrimenkul değerlemelerinin dolar bazında yükselmesi de bu alandaki zenginlikleri artırdı.

Borsa endeksinde doların çok daha üzerinde yaşanan artışlar, halka açık şirketi olan iş insanlarını öne çıkardı. Ekonomi yönetiminin Ortodoks politikalara geri dönmesiyle, ekonomiyi soğutma yönündeki hamleler ise iç piyasa ağırlıklı iş yapan zenginleri olumsuz etkiledi.

EN ZENGİN 100 ARAŞTIRMASI SONUÇLARI

Ekonomist Dergisi'nin merakla beklenen 'En Zengin 100 Araştırmasının 20'ncisi tamamlandı. Son yıllarda yüksek enflasyon sürecinden geçiyoruz. Mayıs ayındaki genel seçimler öncesinde düşük faiz, yüksek enflasyon ortamı sayesinde yaşanan hızlı büyüme dönemi, yeni ekonomi yönetimi ile birlikte değişim sürecinde. Yeni ekonomi yönetiminin Ortodoks politikalara dönme eğilimiyle birlikte faiz artışı devam ederken, enflasyon tarafında yukarı eğilim devam ediyor. Ekonomiyi soğutma adına atılan adımlar yakından izleniyor. Borsa ve gayrimenkul rafında dolar/TL artışının üzerinde artışlar yaşanıyor.

ZİRVEDEKİLER YERİNİ KORUDU

İşte böyle bir süreçte, "En Zengin 100" araştırmasını hazırladık. Borsanın ve gayrimenkul yüksek getiriler sağladığı, nakit akışının öneminin daha da artığı bu süreçte listemizde geçen yıla göre değişimler yaşandı.

Listenin ilk sıralarında Koç Ailesi, bu yaz ailesiyle birlikte geçirdiği tekne kazasıyla gündeme gelen Ali Sabancı ve kardeşlerinin oluşturduğu Şevket Sabancı'nın ailesi ile Erol Sabancı Ailesi, ilk sıralardaki yerlerini korudular.

Bu yıl listeye iki yeni isim dahil oldu: Avrupa Konutları markasıyla tanınan Süleyman Çetinsaya ve yıl başında şirketini halka arz eden Astor Enerji'nin ana ortağı Şanlıurfalı Feridun Geçgel...

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ