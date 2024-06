Enda Enerji, yenilenebilir enerjide hedef büyüttü

Enda 2030’a kadar yenilenebilir elektrik kurulu gücü ile Türkiye’de ilk 20 şirket arasına girmeyi hedefliyor. Enda, bu hedef doğrultusunda önümüzdeki 6 yıl içinde rüzgâr ve güneş enerjisi alanında kapasitesini 500 MWe’ın üzerine çıkarmayı planlıyor.

Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Enda Enerji Holding A.Ş. (Enda), 2030’da yenilenebilir elektrik kurulu gücü anlamında Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedefliyor. Halihazırda 2023 sonu verilerine göre Türkiye’de ilk 50 şirket arasında 180,1 MWe kapasite ile 45. sırada olan Enda, bu hedef doğrultusunda finansal olarak sürdürülebilir projelerle kapasitesini 500 MWe’ın üzerine çıkarmayı planlıyor.

Çok ortaklı bir yönetim felsefesine sahip Enda’nın büyüme planları ile ilgili düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Enda Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay, “Hedefimiz 2024-2030 dönemi için sadece yenilenebilir enerji alanında olmak üzere, mevzuatın ve bağlantı kapasitelerinin izin verdiği ölçüde, minimum risk ihtiva eden ve finansal olarak sürdürülebilir projelerle, kapasitemizi 500 MWe’ın üzerine çıkarmak. Bu da bugünkü şartlarda büyüklük anlamında ilk 20 şirket arasında olma hedefi anlamına geliyor. 31 yıllık birikim ve tecrübeye sahip olan, 500’ü aşan ortağı ile kuruluşundan itibaren genlerinde bulunan çok ortaklı yönetim felsefesi ve kurumsal yapımız ile gelişerek büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Talep de yenilenebilir kaynak arayışı da hızla artıyor

Türkiye’de elektrik talebinin 2012 yılından bu yana her yıl yüzde 3,1 arttığına dikkat çeken Tuncay, şu değerlendirmede bulundu: “Bu talebin yüzde 42,7’si sanayiden, yüzde 25,5’i hizmet sektöründen, yüzde 24,4’ü konuttan, yüzde 5,3’ü tarımdan geri kalanı da aydınlatmadan geliyor. Her yıl bu talebin ortalama yüzde 3,5 artacağı varsayımı ile 2035 yılına kadar da talebin yüzde 55-60 artacağı öngörülüyor. Bu talep artışında da şüphesiz yeni teknolojiler çok etkili. Örneğin 2023 yılında satılan her 5 araçtan biri elektrikli araç oldu. Bu noktada da yeşil dönüşüm hedefleri ve talep artışını bir arada ele almak, planlamaları buna göre yapmak çok önemli hale geldi. Ulusal Enerji Planı’nın (UEP) odağında da bu dengeyi sağlamak yatıyor. Yani artan talebi doğru ve yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamak. Her yıl 3.500 MWe GES, 1.500 MWe RES ilavesi öngörülüyor. Diğer kaynaklar yanında Türkiye ağırlıklı olarak bu iki kaynak üzerinde büyümeyi planlıyor. Sonuçta da bugün kurulu güç içinde yüzde 45 olan fosil yakıt payının 2035 yılında yüzde 30’lar seviyesine çekilmesi gibi bir hedef söz konusu.”

İzmir elektrik tüketiminde 2. kurulu güçte 1. sırada

1993 yılında 100’e yakın Egeli sanayici ve iş adamı öncülüğünde, "ufak birikimler bir araya getirilerek ekonomiye kazandırılabilir, iyi yönetildiği takdirde karlı olabilir” felsefesi ile kurulan Enda’nın bir anlamda enerji sektörünün gelişimi açısından Türkiye’nin yakın dönem geçmişine de tanıklık ettiğini vurgulan Tuncay, “Bu tanıklık bizi Türkiye’nin enerji alanındaki hedeflerine ulaşması için daha da istekli kılıyor. Kökleri Türkiye geneli elektrik tüketiminde İstanbul Avrupa yakasının ardından 2. ve elektrik üretim kurulu gücünde ise 1. sırada olan İzmir’e yayılmış bir marka olarak; enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, iklim ve çevre bilinciyle, yeşil dönüşüme katkı sağlamak ve tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı yeni üretim projeleri geliştirerek etki alanımızı artırmak konusunda kararlıyız” diye konuştu.

Her türlü büyüme opsiyonu değerlendiriliyor

Bu hedef doğrultusunda mevcut tesislerin bir kısmında kapasite artıracaklarını, yenileme ve modernizasyon çalışmaları yapacaklarını kaydeden Tuncay, şu bilgileri verdi: “Yurt içi ve dışında yenilenebilir kaynaklı olmak üzere, yeni proje ve tesislerin hayata geçirilmesi ile mevcut tesislerin satın alınması alternatifleri de dahil olmak üzere her türlü büyüme opsiyonlarını değerlendiriyoruz. Piyasa gelişimi ve imkanları ölçüsünde ağırlıklı olarak RES ve GES projeleri öncelikli. Bu kapsamda kademeli olarak ve 2030 hedefi doğrultusunda bir kısım hibrit GES yatırımlarından bir kısım mevcut RES tesislerinin büyüme potansiyeli değerlendirilerek ve buna ilaveten yeni yatırımlar ile birlikte önümüzdeki 6 yılda 500 MW kurulu güce ulaşmayı ve böylece Türkiye genelinde sadece yenilenebilir elektrik kurulu gücü anlamında 180,1 MWe kapasite ile bulunduğumuz 45. sıradan 2030’da 20. sıraya yükselmeyi hedefliyoruz.”

Halka arza hazırlanıyor

Öte yandan Enda, halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Tamamı sermaye artırımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek fonu; bağlı ortaklıklar bünyesindeki Rüzgâr ve Hibrit GES santrallerinin, altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarının finansmanı, bağlı ortaklıklarının sermayesindeki payının artırılması, yurt içi ve yurt dışında, enerji sektöründe değer katacak yatırım fırsatlarının fonlanması ile işletme sermayesinin güçlendirilmesinde kullanmayı planlayan Enda, net nakit pozisyonu güçlü bir mali yapıya sahip.