Enerji sektöründe 232,5 milyon dolarlık finansman anlaşması

Abu Dhabi İhracat Ofisi (ADEX) ve First Abu Dhabi Bank (FAB) liderliğinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nden 9 bankanın katılımıyla oluşturulan konsorsiyumla sağlanan kredi finansmanı 232,5 milyon dolara yükseltildi.

Abu Dabi’de 17 Şubat 2025 tarihinde gerçekleşen imza törenine BGN Grup CEO’su Rüya Bayegan, ADEX Genel Direktörü Khalil Al Mansoori ve konsorsiyum bankalarının üst düzey temsilcileri katıldı. Başlangıçta 100 milyon dolar olarak belirlenen finansman paketi, Murabaha finansman modeli gibi yenilikçi unsurlar içeren hibrit bir yapı ile genişletildi. Bu model, geleneksel ve İslami finans kuruluşlarını bir araya getirerek bölgesel ticaret finansmanı açısından yeni bir standart oluşturuyor.

Finansman Modelinde Esneklik ve Güven

BGN Grup CEO’su Rüya Bayegan, törende yaptığı konuşmada, “Bu genişletilmiş finansman paketi, Birleşik Arap Emirlikleri finans sektörünün BGN’in küresel enerji ticaretindeki stratejik konumuna duyduğu güveni ortaya koyuyor. Yenilikçi finansman yapısı, uluslararası likidite tabanımızı güçlendirirken, Körfez ve diğer bölgelerdeki finansal iş birliklerimizi derinleştirme stratejimizin bir parçası olacak” dedi.

Abu Dabi Kalkınma Fonu (ADFD) Genel Direktörü ve ADEX İhracat Yürütme Komitesi Başkanı Mohamed Saif Al Suwaidi, “Bu çığır açan finansman modeli, BAE’nin küresel ticaret merkezi olarak konumunu güçlendirirken, ticaret finansmanı alanında yeni bir dönemin kapılarını aralıyor” ifadelerini kullandı.

BGN: Küresel Enerji Ticaretinde Güçlü Oyuncu

Rüya Bayegan liderliğinde, BGN son yıllarda küresel ticaret ağını genişleterek, 23 farklı lokasyonda operasyon yürüten ve yıllık 50 milyon ton ticaret hareketi ile dev bir ticaret ağına dönüştü. Cenevre, Dubai, Houston, Londra, Rotterdam ve Singapur gibi stratejik merkezlerde ofisleri bulunan şirket; LNG, SAF (Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı) ve karbon piyasaları gibi yeni nesil enerji alanlarında da iddialı bir büyüme stratejisi izliyor.

Küresel Finans Ekosisteminde Stratejik Konum

BAE’nin güçlü finansman sektörü, 2024 yılında 800 milyar dolarlık ticaret hacmi ile rekor seviyeye ulaşırken, enerji sektörünün ülke GSYİH’sine katkısı %30 seviyesinde gerçekleşti. BGN’e yönelik yoğun kredi talebi, ADEX ve yerel bankaların ticaret finansmanı çözümlerindeki artan rolünü gözler önüne seriyor. Bu önemli anlaşmanın hukuki danışmanlığını ise BGN adına HFW, kredi veren bankalar adına ise Reed Smith üstlendi.