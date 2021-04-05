Enflasyon 20 ayın zirvesinde

TÜİK verilerine göre; TÜFE aylık bazda yüzde 1,08 artarken, yıllık enflasyon yüzde 16,19'a çıktı. Böylece enflasyon, 2019 Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Mart'ta tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 16,19 arttı. Verilere göre aylık enflasyon ise yüzde 1,08 olarak kaydedildi.

Çekirdek enflasyon Mart ayında yıllık yüzde 16,88 olarak gerçekleşti ve 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Verilere göre yıllık olarak en fazla artış yaşanan grup yüzde 24,85 ile ulaştırma grubu oldu. Ulaştırmayı yüzde 23,64 ile ev eşyası ve yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,01 ile haberleşme ve yüzde 8,33 ile eğitim oldu.

Aylık bazda bakıldığında ise 2021 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3,70 ile sağlık, yüzde 2,77 ile eğitim ve yüzde 2,60 ile lokanta ve oteller oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mart ayında ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,54 ile ev eşyası ve yüzde 0,70 ile konut oldu.

Mart ayında gıda fiyatlarında yıllık enflasyon yüzde 17,44 olarak kaydedildi. Bir önceki aya göre artış ise yüzde 1,13 oldu.

Seçilmiş maddeler arasında aylık bazda en fazla yükseliş kaydedenler arasında yüzde 61 ile karnıbahar ilk sırada yer aldı. Karnıbaharı yüzde 28 ile sivri biber, yüzde 10 ile tavuk eti izledi.

Üretici fiyatlarında hızlı artış

Veriler üretici fiyatlarındaki yukarı ivmenin hızlandığına işaret etti. Buna göre Mart'ta üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,20 artış kaydetti. Böylelikle üretici fiyatlarında yıllık enflasyon Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Mart ayında üretici fiyat endeksinde aylık artış ise yüzde 4,13 arttı.



