Enflasyon beklenenden yüksek geldi: Yıllık TÜFE yüzde 17,53

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyatlarında aylık artış ise yüzde 1,94 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı.

Tüketici fiyatları Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,53 artış kaydetti. Böylelikle yıllık enflasyon Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 1,94 olarak kaydedildi.

Haziran'da yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 17,47 oldu.

TÜİK verileri Haziran ayında üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesinin hız kesmeden devam ettiğini gösterdi. Buna göre üretici fiyat endeksi Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,89 oldu. Böylelikle üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki fark da zirveye yükseldi.

Piyasanın beklentisi yüzde 16,9 olmuştu



