Enflasyon beklentilerindeki yükseliş sürüyor

Enflasyon beklentilerindeki yükseliş Haziran ayında da devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) daha önce beklenti anketi olarak bilinen, fakat kamuoyundaki bazı karışıklıkları engellemek amacıyla adı 'Piyasa Katılımcıları Anketi' olarak değiştirilen anket sonuçlarını yayımladı.

Buna göre yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 13,81 iken, bu anket döneminde yüzde 14,46'ye yükseldi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11,81 iken, bu anket döneminde yüzde 12,12 olarak belirlendi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,99'dan yüzde 10,16'ya yükseltildi.

Yıl sonuna ilişkin Dolar/TL beklentisi 8,71'den 8,95'e çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,95 TL iken, bu anket döneminde 9,23 TL olarak gerçekleşti.

2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,3 iken bu anket döneminde yüzde 4,9 oldu. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.