Enflasyon beklentisi kasımda 21 yılın zirvesinden geriye döndü

Ekimde 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi 2002 yılından bu yana en yüksek beklenti olarak kayıtlara geçmişti. Kasım enflasyon beklentisinde 21 yılın en yüksek seviyesinden gerileme görüldü.

17.11.2023 10:35:290
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Enflasyon beklentisi kasımda 21 yılın zirvesinden geriye döndü

Piyasanın enflasyon beklentilerinde düşüş görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayı piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 43,94 olarak kaydedildi. Ekim ayında bu beklenti yüzde 45,28 olmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerinden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği Kasım ayı piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisi yüzde 45,28'den yüzde 43,94'e geriledi.

Ekim anketindeki 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi 2002 yılından bu yana en yüksek beklenti olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle enflasyon beklentisinde 21 yılın en yüksek seviyesinden gerileme görüldü.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi de bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23'e geriledi. 24 ay sonrasına ilişkin TÜFE beklentisi de yüzde 25,82'den yüzde 25,09'a düştü.

Faiz beklentisi yükseldi

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 33,68 iken, bu anket döneminde yüzde 37,80 olarak gerçekleşti. Katılımcıların cari yıl sonu Dolar/TL döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 30,05 TL iken, bu anket döneminde 30,00 TL oldu.

12 ay sonrası Döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 38,64 TL iken, bu anket döneminde 39,62 TL olarak gerçekleşti. Katılımcıların 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak kaydedildi. 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,3 oldu.

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