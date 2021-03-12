Enflasyon beklentisi yüzde 11,54'e çıktı

TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11,23'ten yüzde 11,54'e yükseldi. Ankete katılanların yıl sonu dolar/TL beklentisi ise 7,95.

12.03.2021 13:19:000
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Enflasyon beklentisi yüzde 11,54'e çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketinde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket  döneminde yüzde 11,23 iken, bu anket döneminde 11,54 oldu. 

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10,36'ten 10,47'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,03'ten 9,18'e yükseldi. 

Dolar/TL öngörüsü 7,95

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,7865'den 7,9455'e yükselirken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 8,1970 oldu. 

25,2 milyar dolar 'açık' bekleniyor

Bir önceki anket döneminde 24,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 25,2 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 23,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Büyüme beklentisi yüzde 4,4

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,1 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4'e yükseldi. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,3  iken, bu anket döneminde yüzde 4,2'e indi.

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