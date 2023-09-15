Enflasyon, faiz ve dolar beklentilerinde yükseliş sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile gerçekleştirdiği Eylül ayı piyasa katılımcıları anketinde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 42,01'den yüzde 44,94'e yükseldi.

Eylül anketinde 12 ay için verilen tahmin anket tarihinin en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde yüzde 22,54'ten yüzde 23,87'ye yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 34,58 TL iken, bu anket döneminde 37,26 TL olarak gerçekleşti.

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,9'ya yükseldi. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

Faiz beklentisi arttı

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 19,19'dan yüzde 30'a yükseldi. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 19,34 iken, bu anket döneminde yüzde 29,26 oldu.







