Enflasyon rakamları açıklandı: Beklenen gerçekleşti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Ekim'de tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,36 artış kaydetti. Aylık artış ise yüzde 3,43 oldu.



Çekirdek göstergelerdeki yıllık enflasyon artışı devam ederken, Ekim ayındaki gerçekleşmenin beklentilerin altında kaldığı görüldü. Buna göre Ekim'de yıllık çekirdek enflasyon yüzde 69,76 oldu.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,26 olarak gerçekleşti.



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,12 ile lokanta ve oteller oldu.



Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,65 olarak gerçekleşti.

Öncü göstergeler gevşemeye işaret etmişti

Dün, yılın son enflasyon raporunu sunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da “Ekim ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devamına işaret etmektedir” açıklamasını yapmıştı.

Enflasyon açısından öncü göstergeler olarak kabul edilen İTO ve Türk-İş verilerinde de Ekim ayında enflasyonda gevşeme eğilimlerinin kaydedildiği görülmüştü.



İTO verilerine göre perakende fiyatlarda Ekim ayında yıllık artış yüzde 72,73 olmuştu. Eylül ayında yıllık artış yüzde 73,18'e gerilemişti. Geçen yılın Ekim ayında yıllık artış yüzde 108,77 ile rekor seviyeye yükselmişti.



Ekim'de aylık artış ise yüzde 3,69 olarak kaydedilmişti. İTO verilerinde üretici fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise aylık bazda yüzde 3,53 oranında artmıştı. Bu endekste yıllık artış Ekim'de yüzde 64,04 olarak gerçekleşmişti.