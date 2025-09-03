Enflasyon rakamları belli oldu (Ağustos 2025)

TÜİK merakla beklenen Ağustos ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Enflasyon, Ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu.

3.09.2025 10:03:300
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

TEMMUZ'DA NASIL GELMİŞTİ?

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,73 artış göstermişti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,52, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 24,19 olarak kayıtlara geçmişti.

TAHMİNLER NEYDİ?

AA Finans'ın Ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 olmuştu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer almıştı. Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyordu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ağustos 2025

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,16 arttı, aylık %2,48 arttı

Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,62 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,16 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,28 artış gösterdi.

