Enflasyon Raporu 30 Nisan'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020'nin ikinci Enflasyon Raporu'nu 30 Nisan 2020 tarihinde açıklayacak.

24.04.2020 17:01:000
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Enflasyon Raporu 30 Nisan'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB), yapılan duyuruya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan koruyucu önlemler kapsamında, Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı 30 Nisan 2020 tarihinde sanal ortamda gerçekleştirilecek. TCMB Başkanı Murat Uysal toplantıda bir sunum yapacak.

Toplantı, TCMB'nin internet sitesi üzerinden ve bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

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