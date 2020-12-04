"Enflasyonda artış herkes için bir uyarı sinyali"

JPMorgan, enflasyon rakamlarının, ekonominin yönetilebilir fiyat ve finansal istikrar riskleri ile birlikte tekrar raşyına sokulması, güvenin sürdürülebilir şekilde yeniden tesis edilmesi için politika yapıcıların ihtiyatlı politikalara eksiksiz bağlılık göstermeleri gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı.



"Hata yapmak için alan yok" ifadelerini kullanan JP Morgan, enflasyon rakamları sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Levan'dan gelen açıkmaların aynısını TCMB Başkanı Ağbal'dan da dumayı beklediklerini ifade etti.



JPMorgan, TCMB'nin enflasyon veerisine reaksiyonunu net şekilde bugün açıklanacak "Aylık Fiyat Gelişmeleri" değerlendirmesinde veya daha önemlisi gelecek hafta açıklanacak 2021 yılı para ve kur politikası belgesinde görmeyi beklediklerini de vurguladı.



Arz şokunun Kasım ayı enflasyon rakamlarının sürpriz yapmasında aha faktör olduğunu değerlendiren JPMorgan, lirada istikrar ve daha sıkı finansal şartların enflasyonda yukarı gidişi sınırlayacağını öngördüklerini belirtti. Bununla birlikte kısa vadeli enflasyon rakamlarını Kasım ayı sürprizini yansıtacak şekilde revize ettiklerini belirten JPMorgan 2020 sonu için enflasyon tahminini yüzde 12,8'der 14,1' yükseltti.



Daha önce 2021'in ilk yarısında enflasyonun yüzde 12-13 aralığında olacağını öngören JPMorgan, bu tahminini de yüzde 13-14 aralığı olarak değiştirdi. JPMorgan, ihtiyatlı politikaların uzun vadede etkisini göstermesini beklemelerine bağlı olarak 2021 sonu enflasyon tahminini yüzde 10,5 olarak koruduklarını da ifade etti.