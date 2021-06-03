Enflasyonda tam kapanma etkisi görüldü

Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,59 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Mayıs ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış kaydetti.

Mayıs'ta üretici fiyatlarındak yükseliş ivmesi ise devam etti. Mayıs'ta üretici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,33 arttı.

Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından hazırlanan enflasyon anketinde Mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 17,23 olmuştu. Aylık bazda enflasyon beklentisi ise yüzde 1,44 olarak belirlenmişti.

19 kurumun katıldığı ankette en düşük beklentiyi paylaşan kurum Mayıs ayında aylık enflasyonun yüzde 1,18; yıllık enflasyonun yüzde 16,94 olarak gerçekleşmesini öngördü. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise Mayıs ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,73; yıllık bazda ise yüzde 17,57 yükselmesini tahmin etti.

Analistler de tam kapanma tedbirlerinin enflasyon üzerinde etkili olabileceğini belirtmişti. Deutsche Bank Orta Doğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Christian Wietoska bloomberght.com'a yaptığı yorumda Mayıs ayındaki tam kapanma nedeniyle enflasyonun yatay kalacağını belirterek ”Manşet enflasyon beklentimiz yüzde 17,1;aylık yüzde 1,34. Tam kapanmanın Lira’daki değer kaybı ve kur geçişkenliğinin etkilerini telafi ettiğini düşünüyoruz. Gıda enflasyonu Mayıs ayında da baskı altında olabilir. Mayıs’ta akaryakıttaki vergi artışının enflasyona Mayıs’ta 0,1 puan, Haziran’da 0,2 puanlık etkisi olabilir." değerlendirmelerini yapmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da yatırımcılarla yaptığı toplantıda Mayıs ayında enflasyonun bir miktar gerileyebileceğine işaret etmişti.

Öncü göstergeler yatay seyre işaret etmişti

Öncü göstergeler ise enflasyonda yatay bir seyre işaret etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Mayıs ayında perakende fiyatlarda yıllık artış yüzde 16'nın altında gerçekleşti.

Türk-İş'in Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk araştırmasında yer alan gıda enflasyonu verileri de benzer şekilde yatay seyretmişti. Verilere göre Mayıs'ta Ankara'da gıda enflasyonu aylık bazda yüzde 2,28; yıllık bazda ise yüzde 16,07 artmıştı.

Nisan'da Türkiye'de tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 17,14 artışla 2 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti. Bunun yanında enflasyonda Nisan ayıyla birlikte yükseliş serisi de 7. aya ulaşmıştı.

Mayıs ayına gelindiğinde Dolar/TL kurundaki yükseliş dikkat çekmişti. Dolar/TL kuru Mayıs ayının sonunda 8,61 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, ay genelinde Türk Lirası dolar karşısında yüzde 3 gerileme kaydetmişti.