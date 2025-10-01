"Enflasyonu bu yılın sonunda yüzde 30'un altına indirmeyi planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Genel Kurula hitap etti.

Erdoğan, konuşmasında 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini hatırlattı.

"Hayatını kaybeden ve her birini rahmetle andığımız vatandaşlarımızı geri getiremesek de afetin izlerini silmeyi hamdolsun başardık." diyen Erdoğan, şu anda 3 bin 481 şantiyede on binlerce mimarın, mühendisin ve işçinin gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 Eylül'de Malatya'da 304 bininci yuvanın anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsattı. Önümüzdeki ay 350 bininci konutun kurasının çekileceğini bildiren Erdoğan, yıl başına kadar toplam 453 bin bağımsız bölümü hak sahibi ailelere teslim etmek için canla başla çalıştıklarını ifade etti.

Yeni evlerine kavuşan vatandaşların hanelerinde gönül huzuruyla, sağlık ve afiyetle oturmalarını temenni eden Erdoğan, yeni iş yerleri teslim edilen afetzedelere de hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

"Enflasyon 2026'da yüzde 20'nin altına inecek"

Erdoğan, tam bir seferberlik ruhuyla yürüttükleri imar sürecinde yalnızca konut ve iş yerleriyle sınırlı kalmadıklarını, ecdat yadigarı emanetlerin her birinin üzerine titrediklerini, aslına uygun şekilde yaşatmak için azami gayret sarf ettiklerini dile getirerek, "Bugüne kadar deprem bölgemiz için kamu olarak güncel rakamlarla 3,6 trilyon lira, yani yaklaşık 90 milyar dolarlık harcama yaptık." diye konuştu.

Ekonomiye dair bazı rakamları da paylaşan Erdoğan, "Önceliğimiz, halkımızın hayat pahalılığı sorununu kalıcı olarak çözmektir. Ağustos ayında son 45 ayın en düşük enflasyonunu görerek önemli bir dönüm noktasına ulaştık. Enflasyonu, bu yılın sonunda yüzde 30'un altına, 2026 yılında ise yüzde 20'nin altına indirmeyi planlıyoruz. Bütçe açığımızın milli gelire oranını bu yıl yüzde 3,6'ya, 2026'da ise yüzde 3,5'e indirmeyi öngörüyoruz. İhracat tarafında da hamdolsun gayet iyi gidiyoruz. Ağustos ayında yıllık bazda ihracatımız 269 milyar doları aştı. Altın ithalatının yüksek düzeyde seyretmesine rağmen dış dengemiz hızla iyileşti." değerlendirmesinde bulundu.