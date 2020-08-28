Entekno'ya İngiliz ortak

"Deep-Tech"’ yatırımları alanında uzman olan Diffusion Capital Partners’ın (DCP), 2017 yılında yatırım portföyüne eklediği, MicNo® tanecik teknolojisi kullanarak, yeni nesil kozmetik ve kişisel bakım ürünleri geliştiren Entekno’ya İngiliz malzeme sektörü devi Croda’dan yatırım geldi.

Bu yeni ortaklıkla birlikte Croda, Eskişehir'de ''Dünyaya Saygılı Ol'' sloganıyla kurulan DCP yatırımı Entekno’nun, geliştirdiği yeni MicNo® tanecik teknolojisi ile güneş kremi ve kozmetik alanında geliştirdikleri malzemenin uluslararası önde gelen kozmetik markalarına satılması konusunda önemli rol oynayacak. Entekno da Croda’nın ‘İnovasyon ve Yeni Ürün Geliştirme Merkez’lerinden biri olarak sürdürülebilir bir gelecek ve dünya için özgün ürünler yaratacak.

Diffusion Capital Partners (DCP) kurucu ortağı Haluk Zontul, DCP ekibi olarak, derin teknolojide dünya çapında rekabet edebilecek Türk şirketlerini bulma kabiliyetiyle hayata geçirdikleri yeni girişimleri yeni yatırımcıların da desteğiyle dünyaya açmaya hedeflediklerini açıkladı.

Zontul, şöyle devam etti:

"Eskişehir'deki Entekno firmasının, Croda gibi yüksek performanslı malzeme sektörünün önemli bir oyuncusundan uluslararası bir yatırım almış olmasından mutluluk duyuyoruz. DCP olarak yönettiğimiz deep tech fonumuzla 2017’de Entekno’ya ilk yatırımımızı gerçekleştirmiştik. Çinkooksit ve diğer ürünleri çok yüksek katma değerli formlarda üretebilen Entekno'nun çok yüksek bir potansiyele sahip olması ve büyüme potansiyelini ön görerek fonumuzla ihtiyacı olan kaynakları sağlamayı hedefledik ve hızla yatırımlarımızı gerçekleştirdik. Yatırım yaptığımız dönemde teknoloji geliştirme bölgesinde mütevazı bir ofis ve laboratuvarda faaliyet gösteren Entekno şimdi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde, büyük bir fabrika binasında yer alıyor. Nitelikli kişilerin ekibe katılmasıyla beraber organizasyonunu büyüten ve Ar-Ge çalışmalarıyla pazara nitelikli ürünler süren Entekno uluslararası firmaların dikkatini çekti ve bu firmaların en büyüklerinden bir tanesi olan Croda, bu yatırımla yeni ortağımız oldu. Sektörün öncüsü Croda'nın Entekno gibi çok parlak bir Start Up'a yatırım yapması ve beraber aynı yolda yürümek bizler için çok değerli bir tecrübe olacak. Croda da Entekno sayesinde çok kıymetli teknik bilgilere erişebilecek ve yenilikçi, pazarda olmayan ve yüksek niteliklere sahip ürünler Croda'nın portföyüne dahil olacak. DCP ekibi olarak bir Start Up'ı uluslararası bir firmadan yatırım alabilecek pozisyona getirmeyi ve bu süreçte beraber olmayı son derece önemsiyoruz. Croda bizim için her zaman çok kıymetli bir ortak olacak. '' dedi.

Entekno Kurucusu, Prof. Dr. Ender Suvacı; ''Çevreci ve inovatif ileri teknoloji malzemeleri sektöründeki çalışmalarımız, MicNo® tanecik teknolojisi ile yarattığımız yeni nesil kozmetik ve kişisel bakım hammaddeleri yaklaşımlarımızın Croda tarafından ilgi görmesi ve Croda’nın ortağımız olması bizi çok mutlu etti. Bu işbirliğinde bizi daha da mutlu eden bir diğer olgu, Entekno’nun ve Croda’nın değer ve ilkelerinin birbiriyle tam olarak örtüşmesi ve her iki kuruluşunda ana gayesinin yaşamları kolaylaştıracak, dünyaya ve insana saygılı bilimsel temelli malzeme çözümleri geliştirmeye kendilerini adamış olmalarıdır. Croda vasıtasıyla dünyaca ünlü kozmetik markalarına yeni nesil kozmetik ve güneş kremi hammaddelerinin temin edilecek olması bizi hem ülkemiz adına hem de ekibimiz adına gururlandırıyor. 2017 yılında DCP’nin girişimiyle fabrikamızı büyüterek yeni teknoloji üretim alanlarına açılmamız bizi bugün tüm dünyaya yeni nesil, MicNo® teknolojisinin tek aktif olarak kullanıldığı ilk örnek özgün, güvenli, çevreci ve yüksek oranda güneşten koruyan hammaddeler yaratmamıza imkan verdi. Bu ortaklıkla birlikte, bizim üstün inovasyon yeteneklerimiz ve buluşlarımız, Croda’nın yoğun pazarlama ve satış gücüne destek olacak. Kişisel olarak bu işbirliğinin oluşmasına katkı veren başta yönetici ortağımız Dr. Oktay Uysal’a, Entekno ekibine ve DCP’ye olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim' dedi.

Croda EEMEA Ülke ve Bölgeler Direktörü Mine Enüstün de, ''Dünyada özel kimyasallar konusundaki çok güçlü bir üretim ve satış ağı bulunan Croda Kimya olarak stratejimiz sürdürülebilir teknolojik yatırımlar aracılığıyla büyümek. 1925 yılında İngiltere’nin Yorkshire bölgesinde kurulan firmamız dünyada birçok üretim tesisinde ve laboratuvarda müşterilerimizin hayatını daha da iyileştirmek için çalışıyor. Kişisel bakım, ilaç, tarım ürünleri ve endüstriyel gibi birçok alanda üretim yapan birçok Türk firmasına 2011 yılından beri İstanbul’daki ekibimizle servis veriyorduk. Şimdi Entekno ile olan işbirliğimiz sayesinde ülkemize yaptığımız yatırımın güçlenmesi bizleri de çok mutlu etti. Hedefimiz hep birlikte iklime, toprağa ve insana pozitif katkıda bulunacak yenilikçi ürünleri üretim sektörüne sunmak. Entekno’nun inorganik güneş filtre teknolojisi de hem hedefimize hem de ürün gamımıza çok büyük bir katkı sağlayacak. İşbirliğimizin ilerde daha da büyümesi benim de kişisel olarak en büyük dileklerimden biri. '' diye konuştu.

Prof. Dr. Ender Suvacı liderliğinde kurulan Entekno, Eylül 2017’de Diffusion Capital Partners’dan yatırım aldı.

DCP’nin ekibinin yatırım yaptığı şirketler arasında Mikro Biyosistemler, Tazi.ai, Magspin, V-Count, Appsilon, Mavilab, SBS Beeo, Episome, Paraşüt, BMT BAPS, NUBIGON, Medrics, Virasoft, Burgeon, Atarlabs, ve Entekno yer alıyor.







