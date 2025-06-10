EPDK 12 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 12 şirkete lisans verirken, 5 şirketin lisansını sonlandırdı.

10.06.2025 09:41:540
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EPDK 12 şirkete lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 2 toplayıcı lisansı, 6 üretim lisansı, 1 tedarik lisansı ve 1 şarj ağı işletmeci lisansı verildi. Aynı piyasada 4 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 2 şirkete depolama lisansı verilirken, 9 şirketin mevcut depolama lisanslarının süreleri uzatıldı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirketin LPG dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

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