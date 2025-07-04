Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 17 şirkete lisans verdi, 8 şirketin lisansını sonlandırdı, 1 şirketin lisansını ise iptal etti.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 7 üretim lisansı, 3 toplayıcı lisansı, 4 tedarik lisansı ve 1 dağıtım lisansı verildi. Elektrik piyasasında, 1 şirketin üretim lisansı iptal edilirken, 7 şirketin üretim lisansı sonlandırıldı.

Petrol piyasasında 1 firmaya madeni yağ ve 1 firmaya da ihrakiye teslimi lisansı verildi. Aynı piyasada 1 firmanın depolama ve iletim lisanslarının süresi uzatıldı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 1 firmanın dağıtıcı lisansı sona erdirildi.