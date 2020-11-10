EPDK 46 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 46 yeni lisans verildi. 

10.11.2020 09:33:000
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EPDK 46 yeni lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Buna göre, elektrik piyasasında 41 üretim, 3 tedarik lisansı verildi.

Bu kapsamda, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirilirken, 3 şirketin tedarik lisansı iptal edildi. 

Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı tahsis edildi, LPG piyasasında ise 1 şirkete depolama lisansı verildi.

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