EPDK 54 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 54 şirkete lisans verdi, 2 şirketin lisans süresini uzattı, 8 şirketin lisansını sonlandırdı.

10.01.2025 09:51:170
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EPDK 54 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 24 şirkete tedarik lisansı, 16 şirkete üretim lisansı, 2 şirkete OSB dağıtım lisansı verildi. Aynı piyasada 8 şirketin üretim lisansı sona erdirildi. Ayrıca, 6 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında 1 şirkete LPG depolama lisansı, 1 şirkete LPG dağıtıcı lisansı verildi, petrol piyasasında faaliyet gösteren 2 şirkete madeni yağ lisansı, 2 şirkete de ihrakiye teslimi lisansı verildi. Petrol piyasasında 2 şirketin lisans süresi uzatıldı.

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