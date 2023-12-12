Epic Games, Google'a açtığı antitröst davasını kazandı

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, jüri, Google'ın uygulama mağazasını işletme şekliyle tekelleşme karşıtı yasaları ihlal ettiği kararına vardı.

12.12.2023 09:37:100
Paylaş Tweet Paylaş
Epic Games, Google'a açtığı antitröst davasını kazandı

ABD merkezli video oyunu yapım ve geliştirme şirketi Epic Games, uygulama içi ödemeler nedeniyle Google'a açtığı antitröst davasını kazandı.

Epic Games'in, Google Play Store'u kullanan tüm uygulama geliştiricilerinin, dijital ürün veya hizmet satışlarından yüzde 30'a kadar komisyon ödemesini gerektiren şirket politikaları nedeniyle Google'a açtığı dava sonuçlandı.

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde görülen davada, jüri, Google'ın uygulama mağazasını işletme şekliyle tekelleşme karşıtı yasaları ihlal ettiği kararına vardı.

Epic Games Üst Yöneticisi (CEO) Tim Sweeney, X sosyal medya hesabından, "Google'a karşı zafer" paylaşımında bulundu. Sweeney, jürinin, her açıdan Google Play tekelinin aleyhinde karar verdiğini belirtti.

Anlaşmazlık 2020'de başladı

Google ile Epic Games arasındaki anlaşmazlık, Ağustos 2020'de, Epic'in Fortnite oyununa yönelik güncellemeler yayımlaması ve şirketin müşterilerine uygulama mağazaları yerine uygulama içi satın alma işlemleri için doğrudan fatura kesmesine imkan tanıyan olaydan kaynaklanmıştı.

Daha sonra Google ve Apple, Fortnite'ı uygulama mağazalarından hızla çıkarmış, Epic Games de doğrudan faturalandırma ve Epic mağazasını akıllı telefonlara sınırsız bir şekilde kurma olanağı için her iki şirkete dava açmıştı. Epic Games'in, Apple'a karşı açtığı dava ise 2021'de görülmüş ve bu yılın başlarında temyize gidilmişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Erime sinyalleri

Erime sinyalleri

Türkiye’nin gelişimi çok etkileyici

Türkiye’nin gelişimi çok etkileyici

İcrada sınırlar kalktı mı?

İcrada sınırlar kalktı mı?

Fonlar 2 katına çıkacak

Fonlar 2 katına çıkacak

KKM’de çözülmeler olabilir

KKM’de çözülmeler olabilir

Ünlü gurudan ezber bozan taktikler

Ünlü gurudan ezber bozan taktikler

Yorum Yaz