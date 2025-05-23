Erdemir Ereğli'den KAP'a 2 yatırım açıklaması

Erdemir Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) devreye alınan iki yatırımla ilgili açıklama yaptı.

23.05.2025 09:33:080
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Erdemir Ereğli'den KAP'a 2 yatırım açıklaması

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan iki ayrı açıklama şöyle:

İsdemir - Yeni 1. Yüksek Fırın Yatırımı

"Şirketimizin bağlı ortaklıklarından İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'nin (İsdemir) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklamış olduğumuz yatırımlarından Yeni 1. Yüksek Fırın Yatırımı tamamlanarak devreye alınmıştır. Yıllık 2,8 milyon ton sıvı ham demir üretim kapasitesi ile Türkiye'nin en büyük kapasiteli yüksek fırını olma özelliğini taşıyan Yeni 1. Yüksek Fırın ile Şirketimiz, maliyet azaltarak verimliliğini artırmayı ve sürdürülebilir üretime katkı sağlamayı amaçlamaktadır".

Kok Bataryası Modernizasyonu

Şirketten yapılan ikinci açıklama ise, "Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklamış olduğumuz yatırımlardan 4 No'lu Kok Bataryası Modernizasyonu tamamlanarak devreye alınmıştır. Şirketimiz, 800 bin ton/yıl kapasiteli 4 No'lu Kok Bataryası ile çevre performansını artırmayı, ithal kok alımını azaltmayı ve verimlilik artışıyla maliyetlerini azaltmayı amaçlamaktadır" denildi.

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