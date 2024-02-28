Erdemir'de temettü teklifi belli oldu

Erdemir Yönetim Kurulu, 2023 için temettü teklifini açıkladı. Erdemir, 2023 için net 0,45 TL temettü ödeme teklifi sunulmasına karar verdi.

1960'ta devlet tarafından Karadeniz Ereğli'de kurulan ve 2006'da özelleştirilerek OYAK'a devredilen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir) Yönetim Kurulu, 2023 için temettü teklifini açıkladı. Erdemir'den, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 2023 için 1 TL nominal değerli paya 0,45 TL net temettü teklifi sunulmasına karar verildiği belirtildi.

KAP açıklamasında, kâr dağıtım tarihinin tek seferde olacak şekilde, şirketin nakit projeksiyonu dikkate alınarak, 2024 yılı Mart ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.