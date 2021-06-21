Yeni kararlar: Sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen bitiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsle ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, '1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Erdoğan, "1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Turizme KDV desteği

"Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz."

"TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz."

"Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz."

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BİTİYOR

"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

"Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz"

"Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor"

"Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir"

"1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor"

Kovid-19 aşılama programı

Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."