Erdoğan-Trump görüşmesi 25 Eylül'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ABD Başkanı Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede, başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konunun ele alınacağını açıkladı:

"Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray’da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum."

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için sabırsızlanıyorum



Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.

ABD Başkanı, açıklamasında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyuyorum" ifadesini kullanmıştı.

Donald Trump, "Cumhurbaşkanı ile Boeing uçaklarının büyük ölçekli satın alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı dahil olmak üzere birçok ticaret anlaşması ve askeri anlaşma üzerinde çalışıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Trump, açıklamasını, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25'inde onu görmek için sabırsızlanıyorum" ifadesiyle tamamlamıştı.