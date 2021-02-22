Erdoğan'dan 'rezerv' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz rezervi konusunda, "Ne dövizin buharlaşması ne de bir istismar, haksız kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Nerede, hangi inde terörist varsa o inde biz de varız." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Onurlu duruş sergileyerek, terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerinin semtine hiç uğradın mı, Diyarbakır'daki terör mağduru anneleri hiç ziyaret ettin mi?" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında, siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır." dedi.

"CHP ve şürekası, eski bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor." diyen, Erdoğan, "Berat Bey'in ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği 'damat' sıfatının, birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye'nin enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve hazırlıklar bulunuyor." şeklinde konuştu.

"Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın."diyen Erdoğan, "Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var. Ama bir rakam daha söyleyeceğim. Başbakanlığım döneminde döviz rezervi 132 milyar dolara kadar çıktı, ondan sonra bir düşüşle 95 milyar dolara indik. Bu ne demektir biz yeniden 132 milyar dolara da çıkarız 200 milyar dolara da çıkarız. Çünkü biz bu işi biliyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, ey Faik Öztrak, bilir misiniz şu anda bizim IMF'ye bir Allah kuruşu borcumuz yok, bitti bu iş." dedi.

Erdoğan, "Küresel tedarik zincirlerinin ciddi yaralar aldığı, üretimden istihdama küresel ekonominin her alanda daraldığı bu dönemde de Berat Bey'in sorumluluğunda aldığımız hızlı ve etkin tedbirlerle ülkemizin süreci en az zararla geçirmesini sağladık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tayyip Erdoğan'a, ailesine, çalışma arkadaşlarına saldırarak vaktimizi ve enerjimizi çalarak bizi bu hedeften uzaklaştırabileceklerini sananlara 'Size buradan ekmek çıkmaz, gidin başka kapıya' diyoruz." ifadesini kullandı.

Berat Albayrak'ın yargıda hakkını arayacağını da belirten Erdoğan döviz rezervleri konusuna açıklık getirmek istediğini söyleyerek şöyle konuştu: "Bir süredir zaten ekonomik saldırı altında olan Türkiye'nin salgınla birlikte uluslararası alanda ortaya çıkan finansal dalgalanmalara karşı da tedbir geliştirmesi gerekiyordu. Bu zorlu dönemde ödemeler dengesi tarafında bir sıkıntı ile karşılaşmamak için planlı ve kontrollü döviz işlemi yapıldı. Yapılan bu döviz işlemlerinin tamamı da piyasa kuralları kuralları çerçevesindedir ve hukuka uygundur. Ne dövizin buharlaşması ne de bir istismar, haksız kazanç, hukuka ve ahlaka aykırı işlem söz konusudur. Bu döviz işlemleri sayesinde ülkemiz uluslararası alanda ciddi etkilere yol açan şoklara rağmen hedeflerine bağlı kalmayı başardı."

Erdoğan, "Üretimin durduğu, Kandil'e devletin verdiği paranın gönderildiği, hizmetin olmadığı yerlere bugün de yarın da kayyum atamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.