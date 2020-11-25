Erdoğan'dan 'varlık barışı' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) AK Parti grup toplantısında varlık barışı çağrısı yaptı.

Erdoğan, "17 Kasım'da çıkan yasada yer alan Varlık Barışı'ndan yararlanma çağrısında bulunmak istiyorum. Amacımız yurt dışında bulunan yerli ve yabancı varlıkları ülkemize çekmek, yurt içindeki kayıt dışı varlıkları da sisteme dahil etmektir." ifadelerini kullandı.

2008'den bu yana yapılan varlık barışı uygulamalarıyla milyarlarca liralık kaynağı ekonomide kayıtlı hale getirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan getirilecek kaynakların vergiden muaf olacağına vurgu yaptı.

Erdoğan, "İnşallah 30 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek uygulamayla daha büyük rakamları kayıt altına alarak ekonomimize kazandıracağız. Yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızı bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, Dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını varlık barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum." diye konuştu.