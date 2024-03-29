Ereğli Demir Çelik temettü kararını açıkladı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) 28 Mart 2024'de KAP'a yaptığı bildirimde temettü kararını duyurdu. Peki, Erdemir ne kadar temettü verecek? İşte detaylar:

29.03.2024 09:22:540
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Ereğli Demir Çelik temettü kararını açıkladı

Erdemir, 28 Mart'ta KAP'a yaptığı bildirimde 2023 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kar payı dağıtımına ilişkin alınan kararı paylaştı. Buna göre Erdemir, 2023 yılı karından pay başına brüt 0.50 TL, net 0.45 TL kar payı dağıtacak.

Açıklamada; "20.03.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 28.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır" denildi.

Ereğli temettü tarihi ne zaman?

KAP'a yapılan bildirimde temettü tarihi yer almadı. Bildirimde "Genel kurulca, nakit kar payı dağıtım tarihinin/tarihlerinin belirlenmesi konusunda şirket yönetimi yetkilendirilmiştir" denildi.

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