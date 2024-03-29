Ereğli Demir Çelik temettü kararını açıkladı

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) 28 Mart 2024'de KAP'a yaptığı bildirimde temettü kararını duyurdu. Peki, Erdemir ne kadar temettü verecek? İşte detaylar: