Ereğli Demir Çelik'ten 'geri alım' açıklaması

Erdemir'den yapılan açıklamada "13 Mart 2024 tarihinde 44,52 TL - 45,20 TL fiyat aralığından (ortalama 44,96 TL) 4.425.000 adet pay geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 198.933.793 TL'dir" denildi.

14.03.2024 09:30:070
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Ereğli Demir Çelik'ten 'geri alım' açıklaması

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin 31 Mart 2023 tarihli 79 no.lu Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan "Pay Geri Alım Programı" ve 27 Nisan 2023 ve 11 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararları kapsamında verilen yetkiye istinaden 13 Mart 2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

13 Mart 2024 tarihinde 44,52 TL - 45,20 TL fiyat aralığından (ortalama 44,96 TL) 4.425.000 adet pay geri alınmıştır. İşlemin toplam tutarı 198.933.793 TL'dir. Bu işlemlerle birlikte, 13 Mart 2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 31.225.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı yüzde 0,892'ya ulaşmıştır.


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