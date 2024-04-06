Ereğli'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti

KAP'a yapılan bildirime göre Erdemir, 2023 yılı karından pay başına brüt 0,5000000 TL, net 0,4500000 TL kar payı ödemesi yapacak. Kar payı hak kullanım tarihi 16 Nisan 2024 ödeme tarihi 18 Nisan 2024.

6.04.2024 09:28:520
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Ereğli'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti

Ereğli'de (ERDEMİR) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş, KAP'a gönderdiği bildirimde kesinleşen temettü tarihini ve miktarını duyurdu. İşte Erdemir'den yapılan açıklamanın detayları

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na temettü kararını duyurdu. 5 Nisan'da KAP'a yapılan bildirime göre Erdemir, 2023 yılı karından pay başına brüt 0,5000000 TL, net 0,4500000 TL kar payı ödemesi yapacak. Kesinleşen kar payı hak kullanım tarihi 16 Nisan 2024 ve ödeme tarihi 18 Nisan 2024.

Ereğli'den temettü açıklaması

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Şirketimizin 5 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, 28 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan kar payı dağıtımına 16 Nisan 2024 tarihinde başlanılacak olup; kar payı, halka açık pay sahibi hissedarlarımızın hesabına T+2 valörlü olarak yansıyacaktır" denildi.




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