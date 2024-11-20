Esas Holding, Pegasus'ta hisse sattı

Esas Holding, Pegasus sermayesinin yüzde 3,85'ini temsil eden paylarını uluslararası yatırımcılara sattığını duyurdu.

20.11.2024 09:40:050
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Esas Holding, Pegasus'ta hisse sattı

Esas Holding'ten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre holding, Pegasus'taki yüzde 3,85 oranındaki hissesini uluslararası iki kurumsal yatırımcıyla, bir finansal yatırımcıya kendilerinden gelen talep üzerine sattı.

İşlem pay başına 217,53 TL fiyatla, işlem öncesi kapanış fiyatına oranla yüzde 7 iskontoyla gerçekleşti. Satıştan brüt olarak yaklaşık 4,2 milyar TL'lik gelir elde edildi.

Citi işlemde münhasır satış aracısı olarak görev aldı. İşlem sonrası Esas Holding’in yüzde 56,7 olan doğrudan Pegasus payının yüzde 52,8 olması bekleniyor.

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