Eski FED Başkanı uyardı: ABD ekonomisi resesyona girebilir

Koronavirüsün ne denli hızlı yayıldığına bağlı olarak, ekonomik etkinin Avrupa üzerinde kuvvetli olabileceğini ve ABD ekonomisini resesyona doğru sürükleyebileceğini söyledi.

Yellen, Çarşamba günü Michigan'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Avrupa üzerinde önemli bir etkisi olabilir ve bunun ABD ekonomisini resesyona sokma olasılığı var," dedi ve "Eğer virüsün ABD ekonomisi üzerinde kaydadeğer bir etkisi olmazsa, resesyon ihtimali daha düşük olur. Bu olmadan önce oldukça sağlam bir görünüme sahiptik ve bazı riskler var. Ancak temel olarak ABD görünümünün oldukça iyi olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, küresel ekonominin zayıf olduğunu, ancak virüs darbesi öncesi toparlanmaya başladığını söyledi. Çin'de ortaya çıkan salgından dolayı fabrikaların kapanması tedarik zinciri üzerinde etkili olacak ve insanların karantina altında olması ya da seyahatlerin kısıtlanmasından dolayı tüketimde düşüşe sebep olacak.

Yellen, Clinton Township, Michigan'da Brookings Institution tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada ayrıca ABD 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizinin bu hafta rekor düşük seviyeye inmesini de değerlendirdi. Faizler, yayılmakta olan koronavirüsün küresel finans piyasalarını sarsmasından kaynaklanan korkularla sert düştü.

Yellen, "Piyasa katılımcıları Fed'den bir miktar destek sağlamasını bekleyecek," dedi ve "Gelişmiş ülkelerin çoğunda, faizler gerçekten düşük ve ABD'de çok düşük, ancak gelişmiş ülkelerin büyük bölümünden yüksek. Ve Fed'in biraz alanı var. Bu bir çare değil. Ancak tüketici harcamalarına biraz destek sağlayacak ve ABD ekonomisini ve finans piyasalarını destekleyecek. Ve elbette, eğer durum çok ciddiye giderse, maliye politikası da daha aktif bir rol oynayabilir" şeklinde görüş bildirdi.