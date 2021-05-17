Eski şirketlere yeni nesil formüller

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’inin aile şirketi olduğuna dikkati çeken, A-Partners Kurucu Ortağı Servet Akkaynak, bu şirketlerin kurumsallaşma ile gelecek nesillere aktarılabileceğini söyledi

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 95’inin aile şirketi olduğuna dikkati çeken, A-Partners Kurucu Ortağı ve Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Servet Akkaynak, bu şirketlerin gelecek nesillere aktarılmasının yolunun kurumsallaşmadan geçtiğini kaydetti. Akkaynak, “Yeni dünya düzeni beklenenden erken geldi. Artık şirketleri eski alışkanlıklarımızla yönetmemiz mümkün değil. Dönem, yeni nesil öğretilere ayak uydurma zamanı” dedi.

Servet Akkaynak, “İyi kurumsal yönetim uygulamaları, aile anayasası, stratejik planlama ve profesyonel yönetime geçiş kararı ile doğru finansal eğitim ve yatırım alternatifleri ancak kurumsallaşmasını büyük ölçüde tamamlamış şirketlerde mümkün olabilmektedir” şeklinde konuştu.

Akkaynak, şirketlerin hayallerini gerçekleştirmelerinin, kısa ve uzun vadeli hedeflere etkin bir şekilde ulaşabilmelerinin ancak ‘yeni nesil formüller’le mümkün olabileceğini söyledi. Şirketlerin uygulayabileceği yeni nesil formüllerin başında, ‘Organizasyonel ve Yönetsel Dönüşümler’, ‘Verimlilik ve Etkinlik Artırma’, ‘İş Gelişimi ve Maliyet Azaltma’ gibi hususların bulunduğunu belirten Akkaynak, “Kurumsallaşma da stratejik bir yaklaşım gerektiriyor, kopyala-yapıştır tarzı yaklaşımlardan kaçınıp, dozu çok iyi ayarlamak gerekir” dedi.

Servet Akkaynak; değişim, dönüşüm ve büyüme süreçlerinde olan firmaların, uzmanlık gerektiren fonksiyonel alanlarda dönemsel yöneticiler vasıtasıyla, teknik ve yönetsel deneyimlerin aktarılmasıyla etkin, hızlı ve somut sonuçlar elde etmelerinin mümkün olabileceğini dile getirdi.

Dünyada her gün değişik sektörlerde yüzlerce şirketin el değiştirdiğini veya birleştiğini de ifade eden Akkaynak, “Bu konu stratejik yatırım başlığı altında değerlendiriliyor. Başarılı bir şirket satın alma veya evliliği ile halka arz işlemi için finansal, operasyonel ve hukuki inceleme, ön yapılandırma, işlem sonrası entegrasyonun iyi planlanması gerekiyor” diye konuştu.

Deneyimlerini reel sektörle buluşturmak amacıyla, halka açılma, şirket evlilikleri ve satın almalar gibi yatırımlar konusunda uzun yılların deneyimine sahip Özlem Özyiğit ile 2019’da A-Partners’ı kuran Servet Akkaynak, şirketlere insan kaynakları, finansal hizmetler, ticari hizmetler ile teknoloji ve dijitalizasyon konularında uzman bir ekip ile hizmet veriyor.