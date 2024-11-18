Eski tip ehliyetlerde yenileme süresi uzatıldı: İşte yeni tarih

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresinin uzatıldığını duyurdu.

18.11.2024 11:45:440
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Eski tip ehliyetlerde yenileme süresi uzatıldı: İşte yeni tarih

Eski sürücü belgelerinin, 1 Ocak 2016'da verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2024'te sona eriyordu. Ve bu süre uzatıldı. Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

YENİ TARİH: 31 TEMMUZ 2025

Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık. Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta. Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim.

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