Esnaf kredi borçları için yeni adım

Bakan Pekcan, "TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borcuna 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir yapılandırma başlatıldı." açıklaması yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TESKOMB kefaletiyle Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde, gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borçlarına da 18 taksitle yeniden yapılandırma imkanı sunulduğunu söyledi.

Yapılandırmaya ilişkin duyuruyu sosyal medya hesabından yapan Bakan Pekcan, “Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.” dedi.

Pekcan, TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB’un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sağlayan yapılandırmanın 18 Mart 2021 tarihi itibariyle başlatıldığı bilgisini verdi.

Bakan Pekcan, yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitlerinin faizsiz olarak 6 ay süreyle ötelendiğini aktardı.