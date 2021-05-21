Esnafa hibe desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Bazı işletmelere 5 bin lira, bazı işletmelere de 3 bin lira hibe desteği ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

21.05.2021 09:18:000
Paylaş Tweet Paylaş
Esnafa hibe desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Esnafa hibe desteği Resmi Gazetede... "Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe girdi.

Buna göre, hibe desteği, Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilecek.

Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak.

Hibe desteğinden, 17 Mayıs tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak.

Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.

Esnafa hibe desteğinden hangi iş yerleri yararlanacak? İşte detaylar

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Capital 2021 Mayıs başlıkları

Capital 2021 Mayıs başlıkları

Sağlıkta Dijital Gelecek Zirvesi 28 Nisan’da yapılacak

Sağlıkta Dijital Gelecek Zirvesi 28 Nisan’da yapılacak

Capital 2021 Nisan başlıkları

Capital 2021 Nisan başlıkları

İş ve ekonomi dünyası Uludağ Ekonomisi Zirvesi'nde buluştu

İş ve ekonomi dünyası Uludağ Ekonomisi Zirvesi'nde buluştu

4 köklü aile şirketinin kurumsallaşma öyküsü: Yönetim modeli Harvard'ta ders oldu

4 köklü aile şirketinin kurumsallaşma öyküsü: Yönetim modeli Harvard'ta ders oldu

İyiliği yaymaya eskisinden daha çok ihtiyacımız var

İyiliği yaymaya eskisinden daha çok ihtiyacımız var

Yorum Yaz