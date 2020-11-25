Esnafa yeni destek paketi

Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, esnafa yönelik global şirketlerin de dahil olduğu bir destek çalışması yaptıklarını belirterek yakın zamanda bu çalışmayı duyuracaklarını açıkladı. Bakan Pekcan, esnafın kira, elektrik, su, doğal gaz ödemeleri karşılığında hibe desteği verilmesi yönünde görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Ticaret Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde milletvekilleri pandemiyle birlikte esnafın sorunlarının derinleştiğini belirterek, çözüm getirilmesini istediler. Bakan Pekcan, esnafın mağdur olduğunun farkında olduklarını belirterek, esnafa yönelik Bakanlık olarak yeni bir çalışma daha başlattıklarını yakın zamanda bunun duyurusunu yapacaklarını söyledi. Pekcan, “Kamu kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması için

Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ‘Bununla ilgili neler yapabiliriz?’ değerlendirmesi yapıyoruz. Kamu kaynakları dışında Bakanlık olarak global firmalarla iletişime geçtik, onların sosyal sorumluluk projeleri kapsamında esnafa ne gibi destekler verebiliriz? Bununla ilgili bir çalışmamız var” dedi. Esnafın desteklenmesi kapsamında Bakanlık bütçesi ve mevcut mevzuatlar çerçevesinde TESKOMB üzerinden Halkbank kanalıyla esnafa faizsiz ya da düşük faizli krediler kullandırabildiklerini doğal afetler nedeniyle Adıyaman, Elazığ, Malatya, Giresun ve İzmir’de hibe desteklerinin sağlandığını belirten Pekcan,“Bizim de Bakanlık olarak bu yönde çalışmalarımız var. Aynı doğrultuda, kira, elektrik, su, doğal gaz ödemeleri karşılığında belirlenecek miktarda hibe ödeme yardımında bulunulması için Hazine ve Maliye Bakanlığına taleplerimiz bulunuyor, görüşmeler de bu doğrultuda sürüyor” dedi.

Market raflarında yöresel ürünler artacak

Market raflarında yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin daha fazla yer alması ve pazara ulaşması için yapılacak kanun değişikliğine ilişkin çalışmanın tamamladığını açıklayan Pekcan, “Perakende işletmelerin coğrafi işaretli ürünler ile yöresel ürünlere ayrılan yüzde 1’lik raf alanını 5 katına kadar artırma yetkisini planlamaktayız” dedi. Pekcan, hamiline yazılı pay senetlerinin sahiplik bilgisinin takibine ilişkin Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılması öngörülen mevzuat değişiklik çalışmalarının tamamlandığını önümüzdeki dönemde Meclisin gündemine gelmesini beklediklerini söyledi.

"Suudi Arabistan tarafı boykotla ilgili resmi duruş yok diyor"

Milletvekillerinin Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine karşı uyguladığı boykota ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Pekcan, “Burada resmi bir duruşlarının olmadığını her seferinde bize bildirdiler, bunun özel sektörün talepleri olduğunu hep gündeme taşıdılar. Biz de DTÖ üyesi olmaktan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sorunlarının çözümü konusunda somut adımlar beklediğimizi ilettik" açıklamasını yaptı. Bakan Pekcan, geçtiğimiz günlerde imzalanan “Regional Comprehensive Economic Partnership” Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması konusunda bir analiziniz var mı?” sorusunu da "RCEP'e ilişkin ayrıntılı çalışma yapılacak" diye yanıtladı. Pekcan, Irak'a yumurta ihracatında karşılaşılan sorunu da takip ettiklerini, yasaklardan muaf tutulmasını istedikleri ürünleri Irak tarafıyla paylaştıklarını bildirdi.

AK Partili milletvekillerinden zincir market eleştirisi

Görüşmeler sırasında muhalefet milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Milletvekilleri de zincir marketleri eleştirdi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, “Süpermarketler konusu artık bir millî güvenlik sorununa doğru gitmektedir diye düşünüyorum” dedi. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise bakkal sayısındaki azalmaya dikkat çekerek, “Oysa bakkallar zemine bereket yayan kurumlardır. Dolayısıyla, bu zincirler bence zapturapt altına alınmalı” diye konuştu. MHP İstanbul Milletvekili İsmail Aksu da, esnaf ve sanatkârı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan AVM ve büyük market zincirlerinin rekabet şartlarını bozmayacak şekilde kurallara bağlanmasını istedi.