Ethereum 4 bin doları gördü

En büyük ikinci kripto para olan Ethereum 4 bin doların üzerini görürken Bitcoin'in dominansı son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi. Litecoin ise ilk defa 400 dolar seviyesine ulaştı

10.05.2021 09:23:000
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Ethereum 4 bin doları gördü

En büyük ikinci kripto para olan Ethereum, pazartesi günü 4 bin dolar seviyesini aşarak 2021 yılında değerini dörde katlamış oldu. Bloomberght'nin haberine göre, Ethereum'un piyasa değeri 463 milyar dolar civarına ulaşırken kripto paranın dominansı ise yüzde 19 civarında seyrediyor. 

Bitcoin ise 59 bin dolar civarında bulunurken, dominansı son üç yılın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 45,20 oldu.

Ethereum'a gelen ve blokzincirin verimliliğini artıran yeni güncellemelerin fiyatı yukarı taşıyan ana etken olduğu düşünülüyor.

Ethereum yeni bir rekora ulaşırken, Litecoin de yüzde 10'dan fazla yükselişle ilk defa 400 doların üzerini gördü. XRP ise 1,59 dolar civarında bulunuyor. Bloomberg Galaxy Kripto Para Endeksi ise gün içerisinde yüzde 10'a yakın yükseliş kaydetti.

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