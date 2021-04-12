Ethereum'da yeni zirve

Bitcoin güç içerisinde hızlı bir yükselişle 61 bin doların üzerini görürken Ethereum 2.199 dolara ulaşarak yeni bir rekor kırmış oldu.

Bitcoin, geçen hafta sert bir yükseliş ile 61 bin 208 dolar seviyesini test ettikten sonra 58 bin dolar civarına kadar geri çekilmişti. Pazartesi günü geçen haftaki zirvesini aşarak 61 bin 229 dolar seviyesini test eden Bitcoin,neredeyse yüzde 2 yükselişle 60 bin 700 dolar civarında seyrediyor.

Bitcoin ile yüksek korelasyona sahip Litecoin gün içerisinde yüzde 2’den fazla yükseliş kaydederek 256 dolar seviyesine ulaşırken, Ethereum da yüzde 2‘den fazla yükselişle 2.199 dolar seviyesine ulaşarak önceki rekorunu egale etmiş oldu.

Dünya Altın Konseyi de Nisan ayında yayımladığı araştırma raporunda, Bitcoin’in son aylarda altından rol çalmaya başladığını ama Bitcoin’in oynaklığının hala çok yüksek seviyelerde olduğunu vurgulamıştı.

Raporda altın ve kripto paraların temelde belirgin farkları olduğu belirtilirken, altının portföylerde stratejik rol oynamaya devam edeceği ve hatta kripto yatırımcılarının da fazladan riskleri hedge etmek için altını kullanabileceği dile getirilmişti.



