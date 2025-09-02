Etiya, yapay zeka platformuyla küresel sıralamada

Türkiye merkezli küresel yazılım şirketi Etiya, yapay zeka alanında dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Etiya, yapay zeka platformuyla küresel sıralamada

Gartner’ın yayımladığı “2025 Gartner Magic Quadrant™ Yapay Zeka Destekli Müşteri ve İş Operasyonları Raporu’nda yer alan Etiya, bu prestijli listedeki ilk Türk şirketlerinden biri olarak öne çıktı.

                           “Bu takdir, Türk mühendisliğinin ve vizyonunun sonucudur”


Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, Gartner’ın gösterdiği takdirin arkasındaki vizyonu şu sözlerle ifade etti: 

"Türkiye’nin yazılım ve yapay zeka alanında dünya çapında başarılar elde edebilecek potansiyele sahip olduğuna her zaman inandık. Gartner gibi küresel ölçekte saygınlığı olan bir kuruluşun raporunda yer almak, bu inancımızın en somut kanıtıdır. Biz yapay zekayı yalnızca bir teknoloji olarak değil, müşteri deneyimini yeniden tanımlayan ve iş süreçlerini dönüştüren stratejik bir kaldıraç olarak görüyoruz. Bugün ulaştığımız bu nokta, Türk mühendisliğinin, vizyoner bakış açımızın ve yerli teknoloji gücümüzün bir sonucudur.

