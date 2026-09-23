Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD ile İran'ın savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik temaslarda ilerleme kaydetmesi risk iştahını artırırken, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde devam eden jeopolitik risklerin varlık fiyatları üzerindeki dolaylı etkileri sürerken, ülkelerin diplomatik yollarla sükuneti sağlayabileceğine yönelik iyimser beklentiler piyasalarda olumlu fiyatlamaların oluşmasına katkı sağlıyor.

Söz konusu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor. Jeopolitik gelişmeler ve Birleşmiş Milletler (BM) zirvesindeki mesajlar bölge piyasalarında ön planda yer alıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi. Zelenskiy, böylesi bir görüşmenin düzenlenmesi durumunda, üç ülke liderinin savaşla ilgili en önemli konuları ele alabileceğini savunarak, "Üçlü bir görüşmeye hazırım ama Putin'in buna hazır olduğunu düşünmüyorum. Savaşı bitirmeye hazır değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede dün açıklanan verilere göre, İngiltere'de kamu borçlanması ağustosta 18,3 milyar sterline ulaşarak hükümetin resmi tahmininin 3,5 milyar sterlin üzerinde gerçekleşti. Hükümet harcamalarının gelirleri aşması nedeniyle artan borç, geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin 2,9 milyar sterlin üzerinde hesaplandı.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, iş insanları Alişer Usmanov ile Mihail Fridman’ın yaptırım listesinden çıkarılması, 3 binden fazla kişi ve kuruluşa yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin ise 36 ay uzatılması konusunda anlaştı.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 645 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 10.755 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,5 üstünde 25.699 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,3 artışla 52.371 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 primle 8.193 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 19.854 puanda bulunuyor.